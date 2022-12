Portugal - Corée du Sud : les notes du match

La suite après cette publicité

La dernière journée de la phase de poules de cette Coupe du Monde a débuté ce vendredi avec deux rencontres à 16h et notamment celle entre la Corée du Sud et le Portugal. Avec deux victoires en deux matches, les Portugais étaient déjà qualifiés pour la suite de la compétition, mais il leur fallait au moins un nul pour finir premier du groupe. Les Coréens, eux, comptaient un seul point et étaient bons derniers du groupe. Il leur fallait une victoire avec une belle différence de buts et un résultat nul entre l'Uruguay et le Ghana pour espérer ravir la seconde place. Mais tout a mal commencé pour les coéquipiers d'Heung-Min Son. Sur un long ballon, Diogo Dalot était trouvé côté droit dans la profondeur. Le latéral pénétrait dans la surface, centrait en retrait pour Ricardo Horta, qui propulsait le cuir au fond des filets (0-1, 5e).

Les Coréens essayaient alors d'aller au but, mais tombaient sur une excellente défense et surtout des problèmes sur leur flanc. Ainsi, Joao Cancelo était à son tour trouvé sur le côté gauche, repiquait dans la surface et envoyait une belle frappe repoussée par le portier (14e). Dans la foulée, Son bottait un corner en deux temps, trouvait la tête de Cho. Diogo Costa s'interposait en s'étendant, avant que Kim Jin-Su marque, mais en position de hors-jeu (17e). Mais la domination allait payer. Sur un corner, Cristiano Ronaldo déviait du dos vers son but et Kim Young-Gwon égalisait de près (1-1, 27e). Le Portugal tentait de reprendre la maîtrise du ballon et Diogo Dalot trouvait les gants de Kim Seung-Gyu (34e). Juste avant la pause, Vitinha envoyait une frappe puissante, bien repoussée et CR7 n'arrivait pas à cadrer sa tête (42e). À la pause, les deux équipes étaient à égalité.

La Corée du Sud arrache la victoire au bout du bout

La deuxième mi-temps reprenait avec une possession de balle à l'avantage du Portugal et encore de nombreux hors-jeu de Cristiano Ronaldo. Les Coréens répondaient en contre-attaque, mais Son trouvait Silva sur son chemin (56e). Il ne se passait plus grand-chose jusqu'au triple changement de Fernando Santos, qui faisait notamment sortir Cristiano Ronaldo (65e). La Corée commençait à se montrer de plus en plus et Hwang In-Beom envoyait une praline directement sur Diogo Costa (66e). Après les quinze premières minutes de cette seconde période, les Coréens du Sud sortaient de plus en plus alors qu'ils savaient qu'un seul but les enverrait directement en huitièmes de finale. Mais Son était bien contré par Joao Cancelo (70e).

Le sélectionneur Coréen répondait en lançant un nouvel atout offensif avec l'ancien bordelais Hwang Ui-Jo (82e). Physiquement les deux formations commençaient sérieusement à piocher dans les réserves et on assistait donc à beaucoup de déchet technique de part et d'autre. Encore plus du côté de Son, qui voulait revêtir, en plus de son masque, la cape de super-héros, mais il s'enfonçait tête baissée dans la surface, faisant régulièrement les mauvais choix et tombant sur une défense concentrée. Et, la seule fois où il a levé la tête a été la bonne. Sur un long contre suite à un corner portugais, Son courait balle au pied sur 60 mètres et envoyait sur orbite Hee-Chan Hwang, qui crucifiait Costa (2-1, 90e +1). Si les Uruguayens ne marquaient pas un but de plus, les Corées rejoignaient les huitièmes en position de deuxièmes, juste derrière les Portugais, premiers.

L'homme du match : Woo-Young Jung (8) : aligné dans un rôle de double pivot, le milieu d'Al-Sadd Doha est rapidement surpris sur l'ouverture du score. En retard face à Horta, il a malgré tout fait preuve d'une très belle présence dans l'entrejeu (8 ballons récupérés). Disponible pour ses partenaires, très précieux dans la récupération, il a compensé ses quelques retards par une orientation du jeu soyeuse. N'hésitant pas à donner de sa personne (51e) pour défendre, le numéro 5 a livré un gros combat sur la pelouse d'Al-Rayyan. Une performance XXL et une qualification empochée sur le fil.

Corée du Sud

Seung-Gyu Kim (6,5) : une nouvelle fois aligné dans les buts de la Corée du Sud, le dernier rempart d'Al-Shabab Riyad a vécu un premier acte frustrant. Après trois buts encaissés contre le Ghana, le gardien de 32 ans, abandonné par sa défense, devait également s'incliner face à la frappe limpide d'Horta (5e). Rapidement surpris, il se signalait ensuite de la plus belle des manières. Auteur d'une énorme parade face à CR7 malgré le hors-jeu initial (30e), il se montrait également décisif sur la frappe de Dalot (34e) puis celle de Vitinha (42e). Peu inquiété au retour des vestiaires, il préservait le point du match nul pour les siens avant de fêter la qualification sur le but d'Hee-Chan Hwang.

Moon-Hwan Kim (6,5) : titularisé au poste de latéral droit, le défenseur de Jeonbuk Hyundai s'est montré à son avantage. Malgré les intentions offensives du Portugal, le joueur de 27 ans n'a pas sombré. Loin s'en faut. Très actif en début de rencontre, il a, certes, été parfois mis à mal (15e) mais a globalement bien bloqué João Mario et João Cancelo. Intéressant sur le plan offensif, son apport est également à noter. Une prestation plus que sérieuse pour le numéro 15.

Kyung-Won Kwon (8) : joueur du Gamba Osaka, le défenseur central de 30 ans a tenu son rang face à Cristiano Ronaldo et consorts. Vigilant dans son alignement, le numéro 20 est impuissant sur l'ouverture du score mais n'a pas commis d'erreurs notables. Concentré, précis dans la relance, il n'a pas craqué malgré la pression mise par la Seleção. Toujours aussi précieux défensivement (75% de duels remportés) au retour des vestiaires, à l'image de ce dégagement en catastrophe à l'entrée du dernier quart d'heure, son sérieux et son impact sont à l'image du match offert par les Guerriers Taeguk.

Young-Gwon Kim (7,5) : aux côtés de Kyung-Won Kwon, le défenseur d'Ulsan Hyundai, âgé de 32 ans, a livré un premier acte de haute volée. Mis en confiance par une premier retour défensif (23e), il a souvent bloqué les montées portugaises (45+1e, 45+2e). Opportuniste, il est l'auteur du but égalisateur sur la remise malheureuse de CR7 (27e). Une nouvelle fois décisif par ses interventions au retour des vestiaires, le numéro 19 est incontestablement l'un des hommes forts de cette rencontre. Émoussé physiquement, il cédait finalement sa place à Jun-Ho Son (81e) .

Jin-Su Kim (5,5) : virevoltant contre le Ghana, le latéral gauche de 30 ans, pensionnaire du Jeonbuk Hyundai, a vécu un début de rencontre difficile. Coupable d'un mauvais alignement défensif et fautif sur le premier but (5e), il est, en revanche, tout proche de se faire pardonner mais est signalé hors-jeu sur le but égalisateur. Mis en difficulté par un Dalot très remuant, son apport offensif reste malgré tout louable. Une nouvelle fois pas exempt de tout reproche dans son alignement, au retour des vestiaires, le numéro 3 n'a pas toujours rassuré.

Woo-Young Jung (8) : voir ci-dessus

In-Beom Hwang (7,5) : opposé au trio portugais Vitinha-Neves-Nunes, le joueur de l'Olympiakos, âgé de 26 ans, a tenu son rang. Se signalant par une très belle orientation du jeu (9e, 21e) au cours du premier acte, le numéro 6 de la Corée du Sud s'est également montré précis sur ses centres. Faisant, parfois, preuve d'un déchet technique coupable, son extrême détermination a, elle, souvent compensé une prestation pleine d'envie. Tout proche de doubler la mise et d'offrir aux siens la qualification, il tombait finalement sur Diogo Costa (67e). Match plein.

Jae-Sung Lee (5) : présent dans le couloir droit des Guerriers Taeguk, le meneur de jeu de Mayence s'est montré plus discret que ses coéquipiers tout au long de cette rencontre. Alternant avec Son et Lee pour se mettre en rythme, l'expérimenté numéro 10 a tenté de provoquer mais sans grande réussite. Souvent pris dans le duel, il a souffert face à l'impact physique mis par João Cancelo. Remplacé par Hee-Chan Hwang (66e) , auteur d'une entrée en jeu très intéressante et du but libérateur dans les derniers instants (90+1e).

Kang-In Lee (7) : fort d'une entrée déterminante contre le Ghana et passeur décisif malgré la défaite face aux Black Stars, le jeune ailier droit de Majorque a encore prouvé tout son talent. Préféré à Chang-Hoon Kwon pour débuter, le joueur de 21 ans s'est souvent retrouvé au départ des offensives sud-coréennes. Intelligent dans la distribution, à l'image de cette belle ouverture pour Son (16e), il n'a jamais coupé son effort. Volontaire, technique et dangereux sur phases arrêtées à l'image du corner menant à l'égalisation, il a été l'un des grands artisans de la très bonne première période des siens. Averti pour une intervention trop rugueuse sur Vitinha (37e), le numéro 18 est finalement remplacé par Ui-Jo Hwang à dix minutes du terme (81e) .

Heung-Min Son (6) : capitaine des Guerriers Taeguk et star de cette sélection sud-coréenne (109 sélections, 35 buts), l'ailier gauche de Tottenham a bien tenté de peser sur cette rencontre. Malgré quelques inspirations techniques et trois frappes dangereuses (40e, 66e, 70e), le numéro 7 de la Corée du Sud, parfois individualiste, a globalement bien été cerné par Dalot. Rapidement replacé sur le côté droit, Son a, certes, fait preuve d'une belle débauche d'énergie mais n'a pas connu plus de réussite sur le plan offensif. Longtemps absent des débats, il se réveillait pourtant dans les ultimes secondes pour servir, sur un plateau, Hee-Chan Hwang et s'offrir une passe plus que décisive.

Gue-Sung Cho (7) : auteur d'un doublé contre le Ghana, le numéro 9 de la sélection entraînée par Paulo Bento a confirmé qu'il était un véritable poison pour les défenses adverses. Sur tous les ballons, le buteur de 24 ans, évoluant sous les couleurs du Jeonbuk Hyundai, n'a jamais cessé de se battre. Intéressant dans les airs (17e), combatif bien qu'esseulé sur le front de l'attaque, sa solidité dans le duel malgré la pression de Pepe et Antonio Silva est également impressionnante (10/13 dans le duel). Fort d'un énorme volume de jeu, son jeu de déviation et ses nombreux décrochages ont, également, gêné l'arrière-garde portugaise.

Portugal

Costa (6) : un superbe arrêt devant Cho (17e), avant une bonne parade devant Son (40e), pour un total de quatre arrêts décisifs tout au long du match. Il a également fait preuve de justesse dans le jeu au pied, mais ne peut rien sur l'égalisation encaissée. Ensuite, il manquait son duel devant Hwang, qui scellait la défaite portugaise en toute fin de match. Un match frustrant pour le portier de Porto.

Dalot (5) : le latéral de Manchester United a fait preuve de beaucoup d'activité sur côté gauche, tout au long du match. Un énorme travail sur son côté pour servir Horta et s'offrir une passe décisive. Une belle frappe enroulée déterminée en corner (35e). En revanche, il a eu plus de mal défensivement, en se faisant parfois avoir par Son, dans son dos. Il manquait aussi son duel aérien face à Cho, sur le but encaissé et n'est pas exempt de tout reproche sur le but de Hwang.

Pepe (5) : une très bonne relance en profondeur vers Dalot, amenant à l'ouverture du score. De l'efficacité sur les duels aériens (10 gagnés). Mais un manque de vitesse et de fraîcheur dont ont beaucoup profité Son et Cho. Dans l'ensemble, Pepe a réalisé un bon match et a fait preuve de sécurité en défense.

Antonio Silva (4) : aux côtés de Pepe, A. Silva manquait de repères dans la charnière portugaise. Un alignement de temps en temps douteux, qui a empêché Cho et Lee d'être hors-jeu, et un jeu aérien qui a manqué de sérénité. Un bon retour devant Son à signaler (56e). Mais cela est encore bien trop faible pour concurrencer Dias, l'habituel titulaire.

Cancelo (5) : le latéral gauche a également été intéressant en début de partie, à l'image d'un bel enchaînement qui s'est conclu par une frappe cadrée (14e). Le joueur de Manchester City s'est également souvent repositionné dans l'axe pour aider son milieu de terrain, mais a bien été cerné par le bloc coréen. Défensivement, il s'est montré important (deux interceptions réalisées).

Nunes (4) : aligné derrière Horta et Ronaldo, Nunes n'a clairement pas apporté autant de danger que Bernardo Silva ou Bruno Fernandes. Bien pris par la défense sud-coréenne, il a eu du mal à progresser et à servir ses partenaires. Ses passes en profondeurs ont parfois manqué de justesse et il n'a eu qu'une occasion de but à se procurer, directement captée par le gardien adverse (4e). Remplacé par Palhinha (65e) , dans un rôle plus défensif, mais fautif sur le deuxième but des Tigres.

Vitinha (5) : quelques frappes puissantes qui n'ont rien donné (36e, 42e). Quelques combinaisons avec Ronaldo et une belle passe lobée vers Nunes (44e). Cela a ensuite été un peu plus percutant après la pause avec une frappe détournée à bout portant (42e), mais globalement, on attendait plus de Vitinha pour débloquer ce match. Surtout quand on connaît sa qualité technique et ce qu'il a pu montrer depuis le début de saison avec le PSG.

Neves (4) : à l'instar de Vitinha, Neves n'a pas illuminé le milieu de terrain portugais. S'il a tenté de combiner avec Cancelo, cela restait insuffisant pour faire paniquer la défense des Taeguk. Défensivement, il s'est montré présent pour aider sa charnière centrale, avec trois dégagements dans sa surface. Remplacé par Leao (65e) , qui a apporté plus de danger et a été efficace de par sa vitesse.

Joao Mario (3) : dans une position de milieu offensif, le milieu de terrain du Benfica n'a clairement pas réalisé sa meilleure prestation. Du retard dans les duels, des imprécisions techniques et il a souvent manqué de vitesse dans ses replis défensifs, malgré trois retours importants. Globalement décevant, il s'est fait bouger par le milieu de terrain des Tigres d'Asie. Remplacé par Bernardo Silva (82e)

Ronaldo (2) : quel calvaire pour CR7. Dès le début du match, il s'est fait avoir au duel et a été devancé par le bon tacle défensif de Kim Young-Gwon (27e). Ensuite, il dévie le ballon sur un corner et offre involontairement une passe décisive à Kim Young-Gwon. Un face-à-face manqué, mais signalé hors-jeu (30e), avant une tête à bout portant qui a raté le cadre (42e). Malgré quelques combinaisons avec Horta et Vitinha, la partie a été manquée pour Ronaldo. Déçu et remplacé par A. Silva (65e), auteur d'une entrée décevante .

Horta (7) : il a débuté parfaitement cette rencontre en ouvrant le score. Il a ensuite tenté sa chance à deux reprises, mais s'est frotté à un grand Seung-Gyu (43e et 46e). Il s'est également montré important en offrant un superbe centre pour Vitinha (42e). Un peu moins en vue après la pause, dans le temps faible portugais.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de la Corée du Sud

Le XI du Portugal