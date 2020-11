Les 4 raisons qui font de RB Leipzig-PSG un match à ne pas rater

Pour cette troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG est déjà attendu au tournant ! Et c’est un prestigieux et alléchant RB Leipzig-PSG qui est au programme. Une affiche, diffusée ce mercredi en direct sur RMC Sport et sur Telefoot à 21h qui ne faut pas rater, et ce, pour quatre raisons.

4 raisons de ne pas rater RB Leipzig-PSG

Ce RB Leipzig c’est déjà un remake de la demi-finale de Ligue des Champions lors du Final 8 au Portugal en août dernier. Un match remporté très facilement par le PSG 3-0. Mais la donne est bien différente aujourd’hui et le club allemand voudra prendre sa revanche. Et il y a un joueur en particulier qui n’ a pas digéré la défaite, un certain Christopher Nkunku. L’ancien titi parisien, qui avait rejoint le club allemand durant l’été 2019 contre un chèque de 13 M€ était sur le terrain à Lisbonne et n’avait rien pu faire devant l’armada parisienne. L’ancien international espoir tricolore voudra lui aussi régler quelques comptes avec son club formateur.

L’une des raisons pour lesquelles il ne faut pas rater ce match, c’est le côté déjà décisif de la rencontre. Si Paris s’est rassuré en Turquie grâce à un doublé de Moise Kean, la bande à Thomas Tuchel devra sortir un gros match pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification pour les huitièmes de finale de la C1. Une chose est sûre, le match devrait être spectaculaire entre une équipe parisienne qui marque beaucoup en ce moment et une formation de Leipzig qui va elle aussi devoir se découvrir et qui reste sur une défaite humiliante à Old Trafford face à Manchester United 5-0. De quoi régaler Kean, Di Maria, Icardi ou encore Sarabia qui devraient mettre à mal une défense de Leipzig amoindrie.

