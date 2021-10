FC Barcelone : Miralem Pjanic remet une couche sur Ronald Koeman

Dans un entretien accordé à beIN Sports Turquie, le milieu de terrain de Besiktas Miralem Pjanic, prêté par le FC Barcelone, s'est confié sur la situation difficile de son club : « les résultats ne vont pas dans le sens souhaité par les fans et les joueurs sont sous pression. Peut-être que l'équipe a besoin d'un bon leader pour se lancer. Le conseil d'administration du Barça prendra les bonnes décisions, Barcelone est l'un des plus grands et sera de retour. »

Il en a également profité pour critiquer son ancien entraîneur, Ronald Koeman, avec qui la relation est plutôt compliquée : « Je ne sais toujours pas ce que Koeman voulait exactement, il n'a pas essayé de m'expliquer les choses, ni de trouver une solution. C'est moi qui allais lui demander ce qu'il attendait de moi, ce que je faisais de mal ou de bien pour savoir, pour m'adapter plus vite. Dans une saison, il faut 17-18 joueurs pour gagner des titres. Mais pour lui, il n'y avait aucun problème dans mon jeu, il ne m'a donné aucune réponse. »