LdC, barrages : Benfica prend une option, match fou entre le Maccabi Haïfa et Belgrade

Suite des barrages aller de la Ligue des Champions. Ce soir, guerre en Ukraine oblige, le Benfica affrontait en Pologne le Dynamo Kiev. Une rencontre que les Aguias ont rapidement plié. Bien meilleurs, notamment sur le plan physique (les Ukrainiens sont restés de longs mois sans jouer), les Lisboètes menaient 2-0 à la pause grâce à des réalisations de Gilberto et Gonçalo Ramos. Le score ne bougera plus. Plus tôt dans la soirée, match nul et vierge entre Qarabag et le Viktoria Plzen (0-0).

Enfin, l’Étoile Rouge de Belgrade et le Maccabi Haïfa nous ont offert une rencontre spectaculaire. Menés dès la 18e minute après un but de Pierrot, les Serbes ont réagi avant la mi-temps en plantant deux banderilles par Pesic (27e) et Kanga (40e). Ils pensaient avoir fait le plus dur. Mais c’était sans compter sur Pierrot. Auteur de son deuxième but du soir à la 51e, l’Haïtien a permis à son équipe d’égaliser, puis c’est Chery qui a redonné l’avantage définitif au club israélien dix minutes plus tard.

Les résultats complets des barrages (aller) :