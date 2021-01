Real Madrid : Martin Odegaard demande à partir !

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Cet après-midi, le Real Madrid dévoilait son groupe pour le déplacement à Alcoy, où les Merengues vont affronter l'équipe locale mercredi soir en 16e de finale de la Coupe du Roi. Si Zinedine Zidane a par exemple fait appel au jeune Antonio Blanco, il a décidé de se passer des services de Martin Odegaard. Selon la Cadena COPE, il s'agit bien d'une décision technique, et qui n'a pas de lien avec une éventuelle blessure ou un quelconque soucis dans la vie personnelle du joueur.

De son côté, Marca évoque des petits soucis physiques, mais quoi qu'il en soit, le média est très affirmatif sur une chose : le milieu de terrain offensif norvégien a demandé à quitter le Real Madrid. Titulaire indiscutable avec la Real Sociedad l'an dernier, où il s'était affirmé comme l'un des meilleurs joueurs de Liga à son poste, il souhaite désormais être prêté à nouveau dans un autre club pour avoir du temps de jeu. Zinedine Zidane voudrait le conserver, mais toujours selon le journal, il devra vraisemblablement céder.

Un temps de jeu rachitique

"Recrue star" de l'été dernier puisqu'il était le seul nouveau visage de l'équipe, il a dû se contenter des miettes. Si on l'avait parfois vu démarrer les rencontres en début de saison, il a ensuite traversé quelques soucis physiques, puis a vu comment Zinedine Zidane a dit stop aux rotations et a aligné de façon répétitive les mêmes onze à un ou deux joueurs près. Il n'a ainsi joué que cinq minutes sur les six dernières rencontres où il était disponible, rapporte le média.

Reste maintenant à voir où il rebondira. Nul doute qu'une foule de prétendants viendra se manifester, mais il faudra faire un choix intelligent et éviter un nouveau cas Takefusa Kubo par exemple, qui a déjà quitté Villarreal où ça ne collait pas vraiment. Mais surtout, ça fait un joueur en moins pour Zinedine Zidane qui ne possède pas un effectif particulièrement fourni quantitativement au milieu...