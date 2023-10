Un ancien joueur de Séville démolit Vinicius Jr

Samedi, Séville a pris un point face au Real Madrid dans le cadre de la 10e journée de Liga (1-1). Si les Merengues n’ont pas été verni par l’arbitrage, en démontre la colère de Carlo Ancelotti, les Andalous auraient très bien pu remporter la rencontre s’ils s’étaient montré plus efficace. Au terme d’une affiche sous haute-tension, guidée par de nombreuses embrouilles dont celle qui implique Vinicius Jr peu avant le coup de sifflet final, Antoñito, ancien joueur de Séville, n’a pas été tendre avec le Brésilien sur la télévision officielle du club.

«Qu’ils parlent plus de Vinicius. Ce qui s’est passé aujourd’hui est lamentable, on ne doit pas lui donner le prix Nobel de la paix. Vinicius a-t-il carte blanche ici dans ce qu’il fait ? Nous ne devrions pas le permettre non plus. Les Madrilènes ont également tort de le protéger de la sorte», raconte l’ancien attaquant. «Il provoque aussi, il regarde les tribunes… on ne peut pas tout justifier à Vinicius». Souvent pointé du doigt pour son insolence sur le terrain, le Brésilien reste tout de même trop souvent pris à parti par les supporters adverses, jusqu’à ce que ça déborde, parfois. Séville aura l’opportunité de se venger au retour, le 25 février prochain.