FC Barcelone : la déclaration énigmatique de Ronald Koeman sur le futur d'Ousmane Dembélé

Cet été, la presse catalane assurait que le FC Barcelone prenait grand soin d’Ousmane Dembélé (23 ans) pour que le Français soit enfin à 100% et en finisse avec ses blessures incessantes. Et puis une rumeur est venue tout chambouler. En effet, Manchester United serait très chaud à l’idée de recruter l’international tricolore (21 sélections, 2 buts).

Mais au début, le clan blaugrana niait en bloc. Mais au fil des jours, cette rumeur n’a cessé d’enfler. Et aujourd’hui, l’intérêt des Red Devils semble bel et bien être concret. Pour certains médias, le Barça n’attendrait d’ailleurs qu’une chose : que Dembélé s’en aille afin de pouvoir finaliser la campagne de recrutement 2020. De son côté, le natif de Vernon ne serait pas insensible aux appels du pied des mancuniens.

Koeman ne sait pas pour Dembélé

Selon Sport, le champion du monde 2018 aurait formulé une demande bien particulière. À savoir un transfert sec avec un contrat longue durée à la clé. Ce serait donc le seul moyen pour les Red Devils de l'attirer. Y arriveront ils ? Interrogé sur l’avenir de son joueur à l’issue du match nul concédé à domicile contre Séville, Ronald Koeman, qui a encore laissé Dembélé sur le banc, s’est montré très énigmatique.

« Dembélé ? Qu’est-ce qui est sûr aujourd’hui dans le monde ? Je ne sais pas. Pour le moment, c’est un joueur du Barça. Il reste un jour pour les arrivées et les départs. J’ai choisi Trincão, Pedri et Pjanic. Nous avions besoin de contrôle donc c’est pour ça que j’ai fait ces changements. » On ne sait pas si Ousmane Dembélé signera à MU, mais une chose est sûre : Koeman ne compte pas sur lui en ce début de saison.