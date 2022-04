OL : Jason Denayer partira libre cet été

La suite après cette publicité

Cette saison, l'OL a connu de nombreux problèmes défensifs et notamment en charnière centrale. La faute à des blessures à répétition pour Jérome Boateng et surtout Jason Denayer. Le Belge n'a disputé que 14 petits matchs cette saison en Championnat. Et son avenir ne s'écrit plus du côté de l'OL désormais.

Selon les informations de l'Équipe, l'international belge ne sera pas conservé par les dirigeants lyonnais. En fin de contrat cet été, Denayer ne prolongera pas et va donc partir libre du club rhodanien. Arrivé à l'été 2018, l'ancien défenseur de Manchester City n'a jamais su réellement s'imposer dans la défense lyonnaise.