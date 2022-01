Inter : un attaquant d'expérience en approche pour remplacer Joaquin Correa

Selon la Gazetta Dello Sport, l'Inter serait intéressé par l'attaquant du Genoa Felipe Caicedo, pour pallier l'absence de Joaquin Correa qui s'est blessé mercredi lors du 8e de Coupe d'Italie contre Empoli (3-2), et qui sera absent au minimum un mois. Avec la blessure de l'Argentin, les Nerazzurri, qui sont actuellement leader de Serie A, n'ont plus que Lautaro, Sanchez et Dzeko disponibles en attaque, c'est pourquoi les dirigeants intéristes recherchent un remplaçant "low-cost".

La suite après cette publicité

L'avant-centre équatorien de 33 ans a le profil parfait, lui qui a évolué plusieurs saisons à Lazio de Rome sous les ordres de Simone Inzaghi, qui l'apprécie beaucoup. L'opération prendrait la forme d'un prêt. Felipe Caiceido a disputé 113 matchs de Serie A, inscrit 29 buts et délivré 11 passes décisives.