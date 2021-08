Séville FC : Erik Lamela, le héros inattendu

La suite après cette publicité

Décidement, ce début de saison de Liga est pour le moins surprenant. Si à Madrid un joueur comme Vinicius Junior est rapidement devenu le chouchou de ces premières semaines grâce à sa capacité à être décisif (oui, vous avez bien lu), du côté de Séville on s'est également trouvé un nouveau héros. Et lui est tout aussi surprenant, puisque c'est Erik Lamela. Tout d'abord, parce que l'Argentin n'était pas forcément arrivé dans les meilleures conditions. En Espagne, beaucoup n'avaient pas vraiment apprécié cet échange entre Bryan Gil et l'ancien de la Roma, puisque le premier cité est considéré comme un énorme espoir du football espagnol, et beaucoup estimaient qu'il valait bien plus que ces 15 millions d'euros et l'Argentin.

Quoi qu'il en soit, Erik Lamela n'a visiblement pas été perturbé par tout ce brouhaha autour de lui. « C’était un endroit que je voulais découvrir le football espagnol, c’était quelque chose qui m’a vite enthousiasmé. Donc, quand l’occasion s’est présentée, j’étais très excité et je voulais venir », lançait-il à son arrivée. Et très vite, il s'est mis tout le monde dans la poche. Lors de la première journée de Liga, il a frappé fort. Entré en jeu lors du duel face au Rayo Vallecano, le joueur de 29 ans s'est offert un doublé. Un premier but où il était à la construction, puis a eu de la chance puisque sa frappe a été contrée par un défenseur, puis une deuxième réalisation où il n'a eu qu'à expédier un caviar d'En-Nesyri au fond des filets, en véritable buteur.

L'Andalousie est sous le charme

Rebelote lundi soir face à Getafe. Cette fois, dans un contexte encore plus difficile, puisque le score était de 0-0 à la pause lorsqu'il est entré en jeu. Alors qu'on était dans le temps additionnel de la deuxième période, à la 93e minute pour être exact, Rafa Mir s'en allait défier David Soria. Mais l'attaquant espagnol, arrivé il y a quelques jours seulement, trouvait le poteau. Lamela, qui avait suivi, poussait ensuite le ballon au fond des cages vides pour offrir les trois points à son équipe, qui pointe en tête de la Liga. Sans surprise, l'Andalousie est déjà sous le charme du joueur, qui en plus de ces buts a montré de belles aptitudes dans le jeu.

« Un pichichi surprenant », raconte Estadio Deportivo dans ses notes du match, où l'ancien des Spurs récolte un joli 8/10. Dans une équipe sévillane qui ne manque pas de poudre offensive, avec En-Nesyri et Rafa Mir devant, ou des joueurs comme le Papu Gomez, Suso et Lucas Ocampos comme concurrents, Erik Lamela va cependant devoir continuer dans ce sens, puisque les places seront chères. « On est très content de lui et de sa capacité à marquer aussi facilement. Il doit continuer comme ça et s'améliorer au niveau de la connaissance de l'équipe et il va sûrement nous aider cette saison », résumait Julen Lopetegui. Dans une Liga où le FC Barcelone et le Real Madrid semblent moins forts et où les équipes du subtop ont bien progressé, qui sait, peut-être qu'avec un Lamela en feu les Andalous peuvent jouer un coup...