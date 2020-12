Manchester City-OM : les compositions probables

La donne est simple pour l’Olympique de Marseille. Dernier de son groupe avec trois points, le club phocéen est à égalité avec l’Olympiakos, sauf que les Grecs sont pour le moment reversés en Ligue Europa grâce à une meilleure différence de but particulière. Ce soir, les hommes d’André Villas-Boas devront donc compter sur le FC Porto et sur eux-mêmes pour ramener au moins un point de Manchester pour être pris à la session de rattrapage de la Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, AVB dispose d’un groupe presque au complet. Seul Jordan Amavi a dû déclarer forfait en raison d’une blessure musculaire. Cependant, l’entraîneur portugais pourrait réserver une ou deux surprises. En défense, Steve Mandanda gardera les cages. Devant lui, c’est une défense à cinq qui est annoncée avec Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo.

Payet et Kamara remplaçants ?

Au milieu, Valentin Rongier et Morgan Sanson devraient être maintenus, mais Boubacar Kamara pourrait céder sa place au jeune Pape Gueye. Enfin, l’autre incertitude concerne l’attaque. Florian Thauvin est annoncé titulaire, mais l’identité de son partenaire reste floue. Dario Benedetto ou Dimitri Payet ? L’Argentin teindrait la corde.

En face, Pep Guardiola a déjà prévenu les Phocéens qu’il n'allait pas aligner une équipe de touristes et qu’il comptait bien gagner ce match. Mais l’Espagnol va quand même faire un peu tourner. Ainsi, Zack Steffen pourrait débuter dans les cages. João Cancelo, Eric Garcia, Aymeric Laporte et Oleksadr Zinchenko formeraient l’assise défensive. Un cran plus haut, Bernard Silva, Fernandinho et Tommy Doyle animeront l’entrejeu. Enfin, l’attaque serait composée du trio Ferran Torres-Raheem Sterling-Phil Foden.