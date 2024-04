Tottenham : une personne poignardée à mort près du stade

Alors que Tottenham doit affronter Nottingham Forest ce dimanche (19h), le club londonien a publié un communiqué après l’agression d’une personne près de son stade. Selon les autorités, la police de Londres a été alerté suite à une perturbation près du Tottenham Stadium après qu’un homme a été poignardé à mort. Malgré les efforts des secours, l’homme d’une trentaine d’année est malheureusement décédé sur place.

«À la suite d’un incident au cours duquel une personne a perdu la vie, nous faisons tout notre possible pour faciliter l’enquête policière en cours, qui est de la plus haute importance, a précisé le club. En l’état actuel des choses, le match de Premier League de cet après-midi contre Nottingham Forest aura lieu comme prévu, mais l’extrémité nord de Worcester Avenue et l’ensemble de Northumberland Park Road resteront fermés pendant toute la durée du match. Nous demandons aux spectateurs d’être patients et de prévoir un temps de trajet supplémentaire».