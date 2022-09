Danemark - France : les compositions probables

La suite après cette publicité

Confirmation attendue pour les Bleus ce dimanche. Après une victoire encourageante contre l'Autriche (2-0) jeudi, l'équipe de France se déplace au Danemark avec l'objectif d'assurer sa place en Ligue A. Une victoire ce soir (à partir de 20h45 sur Foot Mercato) permettrait aux hommes de Didier Deschamps de valider définitivement leur place et d'être sûr de ne pas finir dernier du groupe, synonyme de relégation.

Après la cascade de blessures avant le rassemblement, le sélectionneur des Bleus va aussi devoir composer sans les joueurs touchés lors du match face à l'Autriche. Mike Maignan et Jules Koundé, victimes de pépins physiques ce jeudi, sont déjà forfait pour ce match et sont rentrés à Milan et Barcelone. Ousmane Dembélé, qui ne s'est pas entrainé hier à cause d'une douleur au mollet, est très incertain et le staff de l'équipe de France ne prendra aucun risque avec lui.

Olivier Giroud sur le banc

Avec l'absence du gardien milanais et d'Hugo Lloris, c'est Alphonse Areola, préféré à Steve Mandanda et Alban Lafont, qui gardera les cages françaises ce soir. Didier Deschamps devrait conserver son système à trois derrière et on devrait donc retrouver Dayot Upamecano, en grande forme au Bayern, avec Raphael Varane et Benoit Badiashile, impressionnant face à l'Autriche. Benjamin Pavard et Ferland Mendy seraient les pistons. Dans l'entrejeu, DD devrait miser sur la doublette du Real Madrid : Tchouameni-Camavinga. Enfin devant, Mbappé devrait débuter avec à ses côtés Antoine Griezmann et... Christopher Nkunku. Olivier Giroud débuterait ainsi sur le banc.

Du côté du Danemark, deuxième de son groupe et toujours en course pour disputer le Final four, on devrait également voir une formation à trois défenseurs. Le Niçois Kasper Schmeichel sera aligné dans le but. Le sélectionneur Kasper Hjulmand devrait faire confiance à Andersen, Christensen et Nelsson dans l'axe de la défense. Kristensen et Maehle sont attendus en tant que pistons droit et gauche. Dans le cœur du jeu, on retrouverait la doublette Delaney-Hojbjerg. Enfin, Christian Eriksen, Skov Olsen et Martin Braithwaite débuteraient en attaque.