Ligue des Nations : Rodri revient sur la période de disette de l’Espagne

L’Espagne a remporté son premier titre depuis l’Euro 2012 en s’imposant face à la Croatie en finale de la Ligue des Nations ce dimanche soir après une rencontre qui s’est achevée aux tirs au but (0-0, 5-4 t.a.b.). Après ce succès, Rodri, récent vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City, a tenu à rappeler la longue période de disette de la Roja. «C’est incroyable. Nous avons replacé l’Espagne sur la plus haute marche. Un titre après une si longue période, c’est spécial !» a tout d’abord confié le milieu de terrain de 26 ans.

Rodri est ensuite revenu sur la génération espagnole, dont il fait partie, et qui peut réaliser encore de grandes choses tout en rappelant le niveau de la Croatie et ses nombreuses stars présentes sur le terrain. «Il ne pouvait en être autrement (la victoire aux tirs au but, ndlr), le football est très cher, c’est difficile de gagner. Cette génération promet beaucoup, et nous étions face à l’une des meilleures équipes du monde», a notamment déclaré le joueur de Manchester City et de la Roja.

