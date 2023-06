Ligue des Nations : l’Espagne s’impose en finale face à la Croatie

Après une finale perdue contre l’équipe de France il y a deux ans (2-1), l’Espagne se retrouvait, une nouvelle fois, en finale de la Ligue des Nations 2023 après avoir battu l’Italie, en demi-finales (2-1). Face à elle, la Croatie, victorieuse contre les Pays-Bas, au bout des prolongations (4-2), rêve de s’offrir son premier titre. Un trophée international qui manque au magnifique palmarès du capitaine de la Vatreni, Luka Modric (37 ans).

Malgré ce dernier match d’une saison longue et éprouvante, l’intensité ne manquait pas. La Roja a été la première à se montrer dangereuse avec une première frappe de Gavi tout proche du poteau gauche (12e). Après un temps fort espagnol, les Croates se montraient enfin avec une tête puissante de Perišić, captée par Simon (39e). Après la pause, l’inarrêtable Perisic se montrait toujours aussi intraitable sur son côté, mettant en difficulté Navas et la défense de la Roja.

Unai Simon en sauveur

Moins juste techniquement, l’Espagne ne parvenait plus à se relancer après la pause et concédait des occasions bêtes. Pasalic manquait de peu d’ouvrir le score, d’une belle tête (60e). Mais la fatigue a pris le dessus dans le dernier quart d’heure du match et les efforts étaient plus compliqués à réaliser pour les deux équipes, coupant ainsi le rythme du match. Une belle percée d’Alba permettait à Fati de pouvoir reprendre à bout portant, mais Perišić sauvait in extremis à quelques centimètres de sa ligne (84e).

Après une dernière occasion manquée d’Asensio (89e), il fallait donc aller jusqu’aux prolongations pour décider du vainqueur de la partie. Et là encore, l’issue du match ne parvenait pas à se décider. À l’image d’un retour de Nacho dans les pieds de Majer (101e) et d’une frappe de Rodri contrée (110e). C’est finalement au terme d’une séance de tirs au but que l’on a connu le vainqueur de cette LdN 2022-23. Et grâce à deux arrêts de Simon, l’Espagne a triomphé face à des Croates anéantis… voyant leur rêve de remporter un titre s’échapper définitivement. La Roja succède donc aux Bleus, au palmarès de la Ligue des Nations.