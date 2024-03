Algérie : les premiers choix forts de Vladimir Petkovic

Depuis le fiasco en Côte d’Ivoire lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, la Fédération algérienne de football a une belle épine dans le pied avec Djamel Belmadi. On ne parle pas d’une épine qui pourrait stopper un combat en PFL, mais d’un vrai gros problème qui a plombé et pourrit encore la vie de la FAF depuis des semaines. En effet, le président Walid Sadi et ses équipes ont dû gérer des négociations compliquées avec Belmadi, tout en recherchant un nouveau sélectionneur. Et si le cas de l’ancien coach des Verts n’est pas encore officiellement réglé, celui du nouveau coach l’est enfin. Le 29 février dernier, Vladimir Petkovic (60 ans) a été nommé à la tête des Verts. En début de semaine, il a signé son contrat avant de donner sa première conférence de presse. L’occasion d’en dire plus sur son projet.

Petkovic est au travail

«Mon premier objectif consiste à s’améliorer à chaque match et y aller pas à pas. Pour moi le prochain match est plus important que le précédent. En tant que sélectionneur, il est important de viser plus loin. Pour l’instant, il est important de connaître chacun des joueurs. On va fixer des objectifs à court terme. Pour l’instant, il est très important d’évoluer les joueurs sur le terrain pour avoir une idée sur mon groupe.» À ce sujet, il a confié : «nous avons déjà élaboré une première liste qui comporte 45 joueurs. J’ai déjà une certaine connaissance du football algérien. Il n’est pas question de faire de différence entre ceux qui jouent ici ou en Europe, l’important est de constituer un groupe de 23 qui se donne à fond sur le terrain (…) Je ne veux pas donner de noms. On va déjà partir avec les joueurs qui constituaient le noyau de l’équipe nationale.»

Puis il a indiqué : «il y aura aussi des joueurs qui rejoindront la liste pour la première fois. La liste reste ouverte et large. Nous allons évoquer la possibilité d’y ajouter de nouveaux noms. Nous ne nous limiterons pas qu’aux 23 joueurs (…) Pour l’instant, aucun joueur n’est exclu du projet.» Le groupe algérien est donc ouvert pour le rassemblement du mois de mars durant lequel les Fennecs affronteront en amical la Bolivie (22 mars) et l’Afrique du Sud (26 mars). En attendant, l’ancien sélectionneur de la Suisse planche sur sa première liste, dont les premiers contours commencent tout doucement à se dessiner. Comme il l’a expliqué en conférence de presse, des joueurs présents durant l’ère Djamel Belmadi seront appelés. Pourtant, certains doutes ont surgi après l’échec en Côte d’Ivoire concernant des cadres vieillissants de l’équipe nationale.

Des petites nouveautés et l’absence de Belaïli

Cela a été le cas du capitaine Riyad Mahrez. Mais ce dernier veut continuer en sélection. Selon La Gazette du Fennec, l’ancien de City, qui a été très critiqué notamment pour son niveau, devrait bien figurer dans la première liste. Idem pour le buteur Baghdad Bounedjah. Auteur de 3 buts durant la dernière CAN, l’attaquant sera bien présent. En revanche, le média algérien indique que Youcef Belaïli ne sera pas de la partie. L’enfant terrible du football algérien, qui a été récemment suspendu pour 6 rencontres dont 4 avec sursis, n’est visiblement pas dans les petits papiers de Petkovic. Islam Slimani, lui, est prêt à continuer avec les Verts. Comme Sofiane Feghouli et Raïs M’Bolhi, dont on ne connaît pas les intentions, la GdF explique qu’il ne serait «pas étonnant de voir Petkovic se dispenser à court ou moyen terme des services» de ces anciens.

Il faudra effectivement laisser la place à la nouvelle génération à un moment. Mais certains cadres estiment que les jeunes ne sont pas encore prêts à prendre le relais selon le média algérien. Concernant les nouveautés par rapport à la liste précédente, Vladimir Petkovic a déjà quelques idées en tête. Ou plutôt quelques noms. La Gazette du Fennec explique que Rafik Guitane (Estoril), Anis Hadj Moussa (Vitesse Arnhem), Monsef Bakrar (New York FC), Ahmed Kendouci (en prêt à Ceramica), Aymen Mahious (Yverdon-Sport) et Haithem Loucif (en prêt à Lausanne) sont dans le viseur du nouveau staff. Certains seront présents au centre technique national de Sidi Moussa lors du prochain stage. En revanche, on ne verra pas Yacine Adli. Courtisé par les Verts, le milieu de l’AC Milan, a récemment confirmé vouloir jouer pour la France. Un dossier en moins à gérer pour Vladimir Petkovic qui a du pain sur la planche.