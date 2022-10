L'OM vous rapporte 820 € !

Après deux défaites en autant de matches, cette campagne de Ligue des Champions est encore bien compliquée. Et ce match face au Sporting CP est sans doute la dernière chance de l'OM en Ligue des Champions. Le club phocéen aura fort à faire à l'Orange Vélodrome face à une équipe portugaise qui a remporté ses deux premiers matches contre des équipes ayant fait mordre la poussière à la bande d'Igor Tudor. Il faudra retrouver la fougue et l'envie aperçues chaque week-end en Ligue 1 pour espérer mieux qu'une troisième défaite en autant de matches.

L'Olympique de Marseille l'a prouvé dans toute son histoire, il est capable de renverser des montagnes, encore plus devant quasiment 60 000 supporters acquis à sa cause, même si cette fois-ci le match se déroulera à huis clos. Reste à savoir si le club olympien saura saisir sa chance.

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées :

L'OM l'emporte 2-1 face au Sporting CP (cote à 8,20)

Si l'on se réfère au bilan récent de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, autant le dire tout de suite, misez sur une victoire du Sporting CP à l'Orange Vélodrome. D'autant que le club portugais a marqué 5 buts sans en encaisser un seul face à Tottenham et Francfort. Dans une ambiance à huis clos toute particulière, la victoire de l'OM est pourtant clairement envisageable. Le club phocéen continue de marcher sur l'eau en Ligue 1, est toujours invaincu et fait pour l'instant quasiment jeu égal avec le PSG. Le club phocéen, qui reste sur un net succès 3-0 à Angers, aborde ce match avec une grande sérénité. Chancel Mbemba a promis des guerriers, et c'est ce que l'on devrait voir mardi soir au Vélodrome face à une équipe du Sporting, qui a connu la défaite à l'extérieur avant la trêve hivernale du côté de Boavista 2-1. Ce score pourrait bien inspirer la bande à Igor Tudor ce mardi soir.

Alexis Sanchez marque un doublé pour l'OM (cote à 10,50)

Qui dit match décisif, dit importance des grands joueurs. Cela tombe bien, Marseille compte dans ses rangs un certain Alexis Sanchez. Suspendue face à Tottenham, l'ancienne star du Barça et d'Arsenal, plutôt discrète face à Francfort, sera au rendez-vous face au Sporting et voudra marquer son 16e but dans la compétition. L'international chilien, buteur en sélection pendant la trêve internationale et mis au repos face à Angers, sera la principale force de frappe marseillaise. On voit bien un doublé du numéro 70 de l'OM.

Les deux équipes marquent (cote à 1,67)

Voilà un pari qui est l'un des moins risqués, mais qui peut vous rapporter un bon petit pécule. En effet, l'OM, qui a déjà encaissé 3 buts en 2 matches, va devoir se découvrir et laisser des espaces à une équipe du Sporting qui a mis 5 buts en 2 matches. On imagine des buts, beaucoup de buts et de chaque côté...

N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ces matchs !

