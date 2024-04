PSG : Luis Enrique adore Bradley Barcola

Parmi les grandes réussites de Xavi cette saison, on retrouve un certain Bradley Barcola. Recruté 50 M€ à l’OL cet été, l’ailier avait été la cible des critiques, notamment pour le prix de son transfert, alors qu’il n’avait pas encore une saison dans les jambes. Si ses premiers matchs ont abouti à un certain scepticisme ambiant, il a fini par mettre tout le monde d’accord depuis la fin de l’hiver. Remplaçant entreprenant à l’aller face au Barça, le joueur de 21 ans a surtout réalisé une prestation très convaincante en tant que titulaire au retour et reçoit logiquement les louanges de son entraîneur.

«Je crois que Bradley a été un pari de la direction sportive et du staff, c’est un joueur français avec un potentiel technique et physique de très haut niveau. Monter cette marche, c’est difficile, peu importe l’âge, explique Luis Enrique en conférence de presse à la veille de PSG-OL. Après le match contre Newcastle, il a subi beaucoup de critiques. Il n’y avait rien de plus injuste et d’éloigné de la réalité. Ce n’est pas pour ça qu’il faut dire que du positif aujourd’hui. Il travaille très bien jour après jour. On est ravi de ses performances et des jeunes joueurs qu’on a recrutés, c’était l’objectif.»

