Rafael Benítez vide son sac sur le Real Madrid

Entraîneur du Real Madrid lors de la saison 2015-2016, Rafael Benítez ne garde pas un souvenir impérissable de son expérience madrilène. L’entraîneur espagnol, qui avait été limogé dès décembre en raison de ses mauvais résultats, est revenu en profondeur sur son passage pour les radios Cadena Ser et Onda Cero. Il a notamment évoque l’absence de soutien de sa direction de l’époque.

«À mon époque au Real Madrid, on ne m’a pas laissé gagner, explique l’entraîneur de 62 ans. Nous étions premiers de notre groupe de Ligue des champions (devant le PSG, ndlr). En Coupe, nous avons été éliminés à cause d’une erreur administrative avec Chéryshev. Ensuite, on m’a fait porter le chapeau parce que je n’étais plus là, ajoute-t-il. Quand je suis parti, j’étais à deux points de Barcelone avec un match en moins. Deux mois plus tard, ils avaient 12 points de retard sur le Barça. (…) Quand je suis arrivé à Madrid, Ancelotti venait de partir et il avait une très bonne relation avec les joueurs. L’environnement m’était défavorable : le départ de Casillas, l’arrestation de Benzema… Quand certains ne jouaient pas, ils n’étaient pas contents et s’exprimaient dans les médias pour le faire savoir. »

