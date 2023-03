Benjamin Pavard ne veut pas quitter le Bayern Munich

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2024, Benjamin Pavard semblait tout proche du départ. Cet hiver, son nom a d’ailleurs été associé à celui d’une Inter cherchant désespérément un successeur à Milan Skriniar. Au final, le champion du monde 2018 est resté en Bavière. Et aujourd’hui, il jure qu’il ne veut pas quitter Munich.

« Je n’ai jamais dit que je voulais partir. Je sais très bien que je suis dans un très grand club où tout est parfaitement positionné. Que ce soit l’équipe, les kinés, les responsables, il y a une bonne ambiance partout. Je me sens très à l’aise ici, j’aime le club et les supporters et j’espère que nous pourrons réaliser de grandes choses cette saison. (…) Je ne suis pas du genre à débarquer en plein milieu du voyage. Mon objectif était définitivement de rester au Bayern. Je suis déterminé à tout donner pour le club et pour l’équipe et je veux gagner le plus de titres possible avec le Bayern », a-t-il déclaré à Sport1.

