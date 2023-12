PSG : la victime présumée d’Achraf Hakimi maintient sa version

Ce vendredi, le PSG a surpris son monde en annonçant qu’Achraf Hakimi était absent de l’entraînement du jour pour des raisons personnelles. En conférence de presse, Luis Enrique n’avait pas donné plus de détails non plus. Finalement, RMC Sport révélait dans la foulée que le Marocain était absent pour être entendu dans le cadre d’une confrontation après sa mise en examen pour viol en mars 2023. Le Marocain, qui avait nié les faits, avait demandé une confrontation avec la victime présumée dès le début de l’instruction.

L’avocate du latéral droit du PSG avait d’ailleurs dénoncé une tentative de racket après cette affaire. «La dénonciatrice a refusé de déposer plainte, a refusé de se soumettre au moindre examen médical ou psychologique et a refusé d’être confrontée à Achraf Hakimi alors pourtant que l’accusation ne repose exclusivement que sur ses propos. Il résulte selon moi des pièces qui sont entre les mains de la police judiciaire que Monsieur Hakimi a, dans cette affaire, été l’objet d’une tentative de racket», expliquait ainsi son avocate. Finalement, selon RMC Sport, cette confrontation a bien eu lieu et l’avocate de la victime présumée est sorti du silence. Elle dément les accusations de racket. «Rien dans ce dossier ne permet de caractériser une tentative de racket. Ma cliente maintient l’ensemble de ses déclarations et s’est constituée partie civile.»