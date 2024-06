Équipe de France : les réponses cinglantes de Didier Deschamps à Christophe Dugarry

On le sait, Didier Deschamps est un sélectionneur très critiqué malgré son parcours exceptionnel à la tête de l’équipe de France. Depuis qu’il a pris les commandes des Bleus en 2012, le Bayonnais a atteint les quarts de finale du Mondial 2014, a remporté l’édition 2018 et a manqué de peu de signer un doublé historique en 2022. Enfin, s’il a vécu un gros échec à l’Euro 2020 (huitième de finale), il a atteint la finale en 2016. Cependant, le jeu peu emballant pratiqué par l’équipe de France a souvent été à l’origine de critiques plus ou moins virulentes.

Et parmi ses détracteurs, Christophe Dugarry est plutôt bien placé, malgré le passé commun entre les deux hommes et notamment un titre de champion du monde. Lorsqu’il intervient au micro de RMC Sport pour donner son avis sur les matches des Bleus de Deschamps, l’ancien attaquant a souvent la dent dure contre DD. C’est donc sans surprise que Dugarry a profité d’un jeu de questions-réponses entre Deschamps et les champions d’Europe 19884 et 2000 organisé par Le Figaro pour envoyer du petit bois. « Comment expliques-tu les 75 minutes catastrophiques de la finale contre l’Argentine ? »

DD ne se laisse pas faire

Une question plutôt cash face à laquelle le patron des Bleus ne s’est pas laissé faire « Ouais… Ce sont ses arguments et sa vision des choses. Il devrait regarder dans tous ses matches effectués avec l’équipe de France où il aurait pu avoir une analyse identique. Je ne partage pas son point de vue. 75 minutes, c’est déjà beaucoup trop, mais bon. » Mais il en fallait plus pour décourager Dugarry, qui en a remis une couche en demandant au sélectionneur s’il y a eu des « manquements dans la préparation » de cette finale de 2022.

« Cela aurait été mieux de ne pas lui poser la question, vu son objectivité… Des manques dans la préparation ? pff… Quand il n’y a pas le résultat escompté, on peut toujours dire il aurait fallu faire ci ou cela. C’est un rapport de force et on n’a pas su y répondre pour différentes raisons sur un temps imparti car on avait une capacité limitée sur ce match. » Deschamps et Dugarry ne seront jamais les meilleurs amis du monde et on pourra sans compter sur « Duga » pour sortir à nouveau du bois en cas de mauvaises prestations des Français durant cet Euro 2024.