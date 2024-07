EdF : la réponse ironique de Griezmann

On a souvent reproché à l’équipe de France, à tort ou à raison, de ne pas travailler les tirs au but. Or, aujourd’hui, RMC a diffusé des images d’un entraînement aux penaltys des joueurs français. Ce qui n’a clairement pas plu à Antoine Griezmann.

La suite après cette publicité

Le vice-capitaine de l’équipe de France a lâché un commentaire ironique, sur les réseaux sociaux, sous la vidéo postée, où l’on voit plusieurs tireurs s’entraîner. « Bah super ! Merci pour l’info ! », a-t-il posté, reprochant en creux de donner des informations aux futurs adversaires…