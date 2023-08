AS Roma : José Mourinho en veut à sa direction

Dimanche, l’AS Roma s’est fait surprendre par le Toulouse FC en match amical, dans la Ville rose (2-1). Une défaite qui ne calmera pas José Mourinho, furieux du manque d’ambition de son club sur le marché des transferts, mais pas que. Lors de la finale de l’Europa League en juin dernier face à Séville, les Italiens avaient été valeureux, en vain. Outre la défaite cruelle aux tirs au but, les Romains pointaient du doigt l’arbitrage d’Anthony Taylor, que José Mourinho connait bien après avoir entraîné en Premier League pendant de longues années. L’arbitre avait notamment été pris à parti par The Special One, ainsi que par des supporters de la Louve. Depuis, la direction romaine n’a semble-t-il jamais apporté le soutien espéré par José Mourinho, qui avait été suspendu pour 4 rencontres.

Ce dernier regrette la passivité des Giallorossi dans un entretien accordé à la Corriere dello Sport. «Si vous me demandez quelle est la chose en deux ans et deux mois à Rome qui m’a fragilisé, je répondrai que ce n’est pas le départ de Mkhitaryan, un joueur que j’aime tant, ni d’avoir joué pendant un an et demi avec seulement 4 défenseurs centraux alors que c’est normal d’en avoir 6. Le plus triste était de ne pas être soutenu par le club dans une telle situation.» Le message est passé. Le tacticien, connu pour son franc-parler, s’affiche de plus en plus éloigné de sa direction. Espérons que d’autres recrues débarquent à Rome pour tourner la page Anthony Taylor…