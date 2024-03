OM : l’avis fort de Jean-Louis Gasset sur Jonathan Clauss

Après un hiver tempétueux, le calme a regagné Marseille. Invité à quitter le club ces dernières semaines en raison de «son comportement parfois limite» - pour reprendre les mots de son dirigeant Medhi Benatia -, Jonathan Clauss a su faire fi de tout ce qui s’est dit à son sujet. Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête de l’OM, l’international français retrouve des hauteurs qui étaient autrefois son habitat naturel. Au grand bonheur de son entraîneur, qui n’a pas hésité à le couvrir d’éloges ce vendredi en conférence de presse. Invité à évoquer le positionnement de son joueur pour les rencontres à venir, alors qu’un marathon attend les Marseillais ce mois-ci, JLG a mis en avant la forme et la polyvalence de son joueur.

La suite après cette publicité

«Jonathan (Clauss) peut jouer dans une défense à 4 ou à 5. C’est, à mon avis, l’un des trois meilleurs latéraux français, a déclaré le technicien de 70 ans. Aujourd’hui, avec l’absence de Gigot, on pense à plusieurs possibilités. Mais entre le 2 mars et le 17 mars, on jouera 5 matchs. On ne peut pas partir avec une équipe type et dire qu’on va jouer les 5 matchs, il faut qu’on ait plusieurs astuces pour se préparer aux éventualités.»

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 85€ offerts et 15€ sans dépôt avec le code FM15, de quoi parier sur une victoire de l’OM 2-1 face à Clermont et tenter de gagner jusqu’à 620€.