Liverpool : Arne Slot craint le pire pour Alisson

Ce samedi, Liverpool s’est imposé sur la pelouse de Crystal Palace (1-0) et conserve quatre points d’avance en tête de la Premier League, devant Manchester City et Arsenal. Cependant, les Reds ont perdu leur gardien, Alisson (32 ans), en fin de rencontre à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers et ses partenaires redoutent une absence de longue durée. Alors que Virgil Van Dijk a fait part de son inquiétude à l’issue de la rencontre, son entraîneur, Arne Slot, ne s’est pas montré plus rassuré au micro des médias d’outre-Manche :

«Avec Alisson, il est clair qu’il sera absent pendant peut-être quelques semaines. C’est peut-être quelque chose que la FA devrait examiner : si vous jouez mercredi soir, pourquoi avons-nous un coup d’envoi précoce lors d’un match à l’extérieur ? Ou alors, ils doivent me regarder et faire tourner tous mes joueurs, c’est sûrement aussi de la malchance, je ne sais pas. Le point positif, c’est que Jaros (Vitezslav Jaros, ndlr) a fait de très bonnes performances la saison dernière lorsqu’il était prêté. Il a été champion et a gagné la coupe. Il voulait désespérément jouer. Dans ce club, nous avons besoin de trois bons gardiens. Il a été exceptionnel aujourd’hui.»