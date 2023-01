Monaco refuse une offre de Rennes pour Maghnes Akliouche

Ces dernières années, l’AS Monaco n’en finit plus de sortir des jeunes très talentueux de son centre de formation. Les derniers en date se nomment Eliesse Ben Seghir et Maghres Akliouche. Ce dernier fait l’objet de convoitises, et ces derniers jours le Stade Rennais, qui s’apprête à perdre Kamaldeen Sulemana, a fait une offre de 5 M€ + bonus pour arracher la pépite de 20 ans au club de la Principauté.

Selon nos informations, l’AS Monaco a rapidement repoussé cette première offre bretonne. D’une part parce que l’ASM ne compte pas vendre l’international U20 tricolore, et d’autre part car l’offre rennaise est très loin de la valeur estimée du joueur. Le club de la principauté ne compte évidemment pas lâcher aussi facilement son milieu offensif qui a disputé 8 matches en professionnel cette saison (1 but) et ce, même si l’actuel 5e de Ligue 1 risque rapidement de revenir à la charge avec une nouvelle offre. La saison dernière, Akliouche, qui est suivi également par le LOSC, avait fait ses grands débuts avec l’équipe première et avait impressionné par ses qualités techniques très au-dessus de la moyenne.

