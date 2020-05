Espagne : les tests détectent à minima cinq nouveaux cas au COVID-19

Selon les informations de Rac1, cinq nouveaux cas de joueurs positifs au Covid-19 aurait été détectés lors des premiers tests effectués sur les équipes de première et deuxième divisions espagnoles. Trois d’entre eux proviendraient de trois équipes différentes de Liga, tandis que les deux autres seraient coéquipiers dans une formation de l’échelon inférieur.

Si la Ligue attend que les tests soient complets pour les rendre publics, les chiffres seraient jusqu’ici enthousiasmants car en deçà de ceux attendus. Les équipes où aucun cas ne sera décelé par ces tests reprendront progressivement et de manière individuelle le chemin de l’entraînement. Pour rappel, la Liga et plus particulièrement le patron du football espagnol Javier Tebas poussent pour une reprise au mois de juin des championnats espagnols de première et deuxième division.