AS Monaco : déjà un club en pole position pour Aurélien Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni (21 ans) est l'un des jeunes joueurs les plus réputés en ce moment. Formidable dans l'entrejeu monégasque et désormais indispensable dans les listes de Didier Deschamps, l'international tricolore va vraisemblablement être l'un des principaux acteurs du prochain marché des transferts. Du Real Madrid à la Juventus, ils sont nombreux à rêver de l'enrôler.

Et même si lui ne semble pas pressé de partir, force est de constater que l'inévitable devrait se produire. « Si je commence à penser que je vais partir, ça va se voir direct sur le terrain. [...] Ce n'est pas la Une de Marca qui va me permettre de faire des tops matches. Ce n'est pas un gagne-pain. Mais c'est l'univers médiatique, le foot business. On parle de moi et demain, on parle d'un autre », expliquait-il récemment au quotidien L'Equipe justement.

L'Angleterre, destination la plus probable ?

Et ça tombe bien, lui qui parlait de Marca, le quotidien espagnol dévoile de nouvelles informations à son sujet. Le journal espagnol, au courant du feuilleton grâce à ses accès au Real Madrid, dévoile que dans ce dossier, c'est Chelsea qui a l'avantage. Pour les Blues, le recrutement du Monégasque est même considéré comme urgent, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres intéressés.

Le joueur lui, comme il l'avait expliqué, ne serait pas pressé de quitter son club ni même de prendre une décision pour son avenir. Du côté du Real Madrid, on attend encore avant de franchir le prochain pas et de passer à l'attaque, d'autant plus qu'il y a d'autres dossiers éventuellement plus urgents à gérer, comme le cas Mbappé et même Pogba. Mais pas de doutes, vous lirez beaucoup d'articles sur Tchouaméni sur notre site dans les prochains mois.