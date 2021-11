AS Monaco : Aurélien Tchouaméni calme le jeu pour son avenir

La suite après cette publicité

Une année 2021 qui restera forcément gravée dans sa mémoire. Arrivé à l'AS Monaco en janvier 2020, Aurélin Tchouaméni a tout simplement explosé aux yeux du grand public en 2020-2021, lui qui a disputé 42 matches toutes compétitions confondues (3 buts, 4 passes décisives) avec les Asémistes qui ont terminé sur le podium de Ligue 1. Le numéro 8 du club du Rocher est reparti sur les mêmes bases depuis le mois d'août, et Didier Deschamps a décidé de le récompenser en septembre en le convoquant pour la première fois en équipe de France (5 sélections depuis). Le milieu de terrain a même remporté la Ligue des Nations avec les Bleus. Mais avec des performances de haut niveau, le joueur formé à Bordeaux attise forcément les convoitises.

Dès cet été, la Juventus était sur le coup, avant d'être suivie par Chelsea et surtout le Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, la Casa Blanca ne pense qu'au meilleur espoir de Ligue 1 2020/21 et la propagande a même débuté. Et dans un entretien pour Le Magazine L'Equipe, le joueur de 21 ans a affiché ses hautes ambitions : «j'ai des objectifs, des rêves, l'envie de jouer pour les meilleurs clubs, de gagner des titres, d'impacter mon sport, mon poste. Je veux qu'on se rappelle de moi pour des choses positives. J'ai envie de laisser une trace. Ce n'est pas juste jouer au foot, gagner de l'argent, des titres par-ci par-là, et après faire autre chose de ma vie. Je n'ai pas envie de finir ma carrière comme un joueur lambda, et qu'on m'oublie.»

«Je sais pertinemment que la vérité d'octobre n'est pas forcément celle de juin»

Sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2024, Aurélien Tchouaméni semble donc prêt à prendre son envol dans un autre club. Cependant, l'ancien Girondin ne se préoccupe pas forcément de son avenir pour le moment. «Quand j'ai commencé à Bordeaux, on se demandait déjà tous les étés si Aurélien Tchouaméni allait partir dans un club plus huppé. En 2018, les médias parlaient déjà de la Juve, du Milan. Je sais pertinemment que la vérité d'octobre n'est pas forcément celle de juin. Si je commence à penser que je vais partir, ça va se voir direct sur le terrain», a déclaré le Tricolore qui garde donc les pieds sur terre.

Surtout quand les médias espagnols comme Marca sont à fond sur le sujet. Relancé sur les Unes du quotidien madrilène à son sujet il y a quelques jours, Aurélien Tchouaméni a été direct : «aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut ? Rien. Ce n'est pas la Une de Marca qui va me permettre de faire des tops matches. Ce n'est pas un gagne-pain. Mais c'est l'univers médiatique, le foot business. On parle de moi et demain, on parle d'un autre.» Les rumeurs se multiplient mais le Monégasque, lui, reste focus sur ses performances.