Croatie - Maroc : les compositions officielles

Les perdants des demi-finales de la Coupe du monde 2022 croisent le fer pour le compte du match pour la 3e place ce samedi La Croatie défie le Maroc à 16h pour un sacré choc. Les Vatreni optent pour un 4-2-3-1 où Dominik Livaković officie comme dernier rempart. Devant lui, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Joško Gvardiol et Ivan Perišić forment la défense. Positionné en sentinelle, Mateo Kovačić est épaulé par Luka Modrić. Enfin, Andrej Kramarić et Mislav Oršić prennent les couloirs tandis que Marko Livaja est seul en pointe avec Lovro Majer en soutien.

De leur côté, les Lions de l'Atlas s'articulent en 4-3-3 avec avec Yassine Bounou comme dernier rempart. Devant lui, Achraf Hakimi, Achraf Dari, Jawad El Yamiq et Yahya Attiat-Allah occupent la défense. Bilal El Khannouss, Abdelhamid Sabiri et Sofyan Amrabat se retrouvent dans l'entrejeu. Les couloirs sont occupés par Sofiane Boufal et Hakim Ziyech tandis que Youssef En-Nesyri est seul en pointe.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Croatie : Livakovic - Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic - Modric, Kovacic - Kramaric, Majer, Orsic - Livaja

Maroc : Bounou - Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah - El Khannouss, Amrabat, Sabiri - Ziyech, En-Nesyri, Boufal

