Barrages Mondial 2022 : Eljif Elmas et Ezgjan Alioski rêvent d'un nouvel exploit contre le Portugal

Faisant tomber l'Italie afin de défier le Portugal en finale des barrages pour la Coupe du monde 2022 (rencontre à suivre ce mardi sur notre live commenté), la Macédoine du Nord s'est offert un sacré exploit. Les Lions Rouges veulent s'offrir une première qualification historique pour cette compétition et les joueurs y croient fortement à l'image d'Eljif Elmas (Naples), le leader technique de l'équipe. «Franchement, ça pourrait être l'un des matches les plus durs et les plus excitants pour nous tous. On aura 90 minutes pour réaliser notre rêve d'enfance, pas seulement le nôtre, mais celui du pays tout entier», a-t-il déclaré en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Ancien joueur de Leeds désormais à Al Ahli, Ezgjan Alioski a aussi mis l'accent sur cette opportunité historique : «on doit se rendre compte qu'on ne peut pas rater cette chance. On ne veut pas faire du mal à la carrière de Ronaldo mais on pense qu'on peut gagner contre le Portugal.» La couleur est annoncée.