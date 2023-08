Ajax : pas de retour prévu pour Hakim Ziyech

Où jouera Hakim Ziyech la saison prochaine ? Depuis son transfert avorté à la dernière minute à Al-Nassr cet été, l’international marocain n’a aucune porte de sortie. Pire encore, Chelsea a dévoilé sa liste de joueurs inscrits pour la saison prochaine et Hakim Ziyech ne figure pas dedans. Le milieu de 30 ans doit donc trouver un nouveau club alors que les pistes se font rares.

Un retour à l’Ajax avait récemment été évoqué. Et en conférence de presse, le coach Maurice Steijn a expliqué que le Marocain n’était pas la priorité devant. «Permettez-moi d’abord de dire que je pense qu’Hakim est un excellent joueur et je pense qu’il serait une valeur ajoutée absolue pour n’importe quel club. Je pense que c’est un gars super aussi. Je n’entends que des histoires positives à son sujet au sein de l’Ajax. La situation est que le poste auquel il est éligible est assez occupé. Alors vous parlez de Bergwijn, Berghuis, Kudus qui est toujours là, Conceicao, Mika Godts qui est derrière. Si quelque chose arrive à ces gars-là, cela pourrait devenir une option. Pour le moment, ces postes sont si bien occupés que ce n’est plus une option.»