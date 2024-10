PSG : Kylian Mbappé manque à Fabian Ruiz

Cet été, Kylian Mbappé (25 ans) a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Son départ a d’ailleurs laissé un petit vide au sein du club francilien. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Fabian Ruiz au média ibérique AS ce mercredi. «C’est une perte importante car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est vrai aussi pour le vestiaire, car c’est une personne formidable et un bon coéquipier. Mais dans le football c’est normal qu’il y ait des joueurs qui viennent et d’autres qui partent. On a eu la chance de pouvoir profiter de Mbappé pendant quelques années et maintenant d’autres joueurs sont venus au PSG. Je pense que nous avons une équipe jeune avec un bel avenir.»

La suite après cette publicité

Puis, il a été questionné sur le pari de KM9, à savoir marquer 50 buts à Madrid cette saison. «Il a la capacité et les conditions pour y parvenir. Il est l’un des meilleurs au monde et il est clair qu’il marque toujours des buts. Il finira sûrement par atteindre ces 50 buts, je ne sais pas si ce sera pour cette saison ou la prochaine, mais je pense qu’il y parviendra, sans aucun doute.» Mbappé appréciera certainement les jolis mots de Fabian Ruiz.