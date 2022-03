OM - Nice : les notes du match

Quelques heures après la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'AS Monaco (0-3), la 29e journée nous offrait un autre choc alléchant ce dimanche soir en clôture. A l'Orange Vélodrome, l'Olympique de Marseille recevait en effet l'OGC Nice pour un match bouillant. Troisièmes avec 50 points, les Phocéens devaient s'imposer pour reprendre leur place de dauphin, occupée par le Stade Rennais depuis cet après-midi. En face, les Aiglons, quatrièmes avec le même nombre d'unités, voulaient créer la surprise en terres marseillaises pour doubler son adversaire du soir et donc également le SRFC.

C'était aussi pour l'OM de se venger après l'élimination face à l'OGCN en Coupe de France début février (1-4), sans oublier le match tendu à l'aller et les incidents à l'Allianz Riviera. Côté phocéen, Jorge Sampaoli, représenté par son adjoint Jorge Desio à cause de sa suspension, alignait sur le papier un 4-1-4-1 avec Gueye au poste de latéral gauche. Christophe Galtier débutait lui par un 4-4-2 avec le duo Delort-Gouiri devant. Malgré une très belle ambiance et des Olympiens joueurs dès le début, la rencontre avait du mal à démarrer, la première opportunité n'arrivant qu'à la 24e minute. Car sur un excellent service de Bard, Stengs manquait le cadre en très bonne position.

Marseille a tenu bon

La réponse marseillaise arrivait vite avec ce coup de casque de Saliba sorti par Benitez (27e), mais le public de l'Orange Vélodrome avait clairement du mal à vibrer dans ce premier acte. C'est finalement sur une frappe lointaine de Payet que la foule se levait, mais le cadre se dérobait de peu pour le Réunionnais (39e). Néanmoins, le score évoluait juste avant la pause. Fauché par Todibo, Ünder obtenait un penalty que Milik transformait parfaitement (45e+4, 1-0). Un but inscrit au meilleur des moments pour l'OM qui revenait cependant des vestiaires avec moins d'envie. Car dès la reprise, Delort égalisait pour Nice d'un joli tir mais un hors-jeu sauvait le club phocéen (48e).

L'équipe de Jorge Sampaoli essayait elle de marquer ce deuxième but si précieux mais Benitez sortait la frappe de Gueye tandis que le petit piqué de Milik, hors-jeu, était enlevé par Todibo sur sa ligne (55e). Derrière, le show Pau Lopez débutait avec un arrêt devant Stengs (61e) et un autre devant Delort (71e). L'ancien joueur de Montpellier se montrait dans ce second acte mais ne marquait pas sur une autre opportunité (77e). La deuxième période était donc plutôt compliquée pour les Phocéens mais ces derniers ne lâchaient rien pour conserver le résultat. Mieux, Bakambu doublait la mise de la tête sur un superbe centre de Gerson (90e, 2-0). Le but de Lemina dans le temps additionnel ne changeait finalement rien (90e+2, 2-1). L'OM s'imposait face à l'OGC Nice pour repasser deuxième au classement. Les Aiglons restaient eux quatrièmes, avec désormais trois points de retard sur leur adversaire du soir et deux sur Rennes.

l'homme du match : Gerson (6,5) : dans ce système, le Brésilien a joué piston gauche ce qui ne l'a pas forcément aidé pour briller offensivement et dans le jeu de l'OM. Mais il a fait le travail et n'a jamais semblé en difficulté dans ce match. En deuxième période, il a un peu plus souffert et a laissé les Niçois centrer régulièrement depuis son côté. Etrangement, quand son équipe a joué plus haut, il a brillé. C'est lui qui offre le deuxième but à Bakambu et techniquement, il est très à l'aise. Clairement un plus pour son équipe.

OM

Lopez (5) : le portier marseillais n'a pas eu grand-chose à faire dans ce match. Il a passé une soirée assez tranquille et a répondu présent quand il le fallait. Il réalisait une sortie impressionnante devant Delort qui permettait à l'OM de rester devant (71e). Il reste par contre un peu trop sur sa ligne lors de la réduction de l'écart niçoise. Mais rien d'autre à signaler malgré la domination adverse.

Saliba (5): dans la défense marseillaise, c'est certainement celui qui a été le plus exposé, car il s'est souvent retrouvé dans un rôle d'arrière droit qui est loin d'être naturel pour lui. S'il a eu quelques difficultés à cerner Gouiri ou Delort, il a finalement réussi à limiter les espaces. Offensivement, il s'est illustré d'une tête dangereuse (26e). Il aurait pu coûter un penalty à l'OM également (73e).

Kamara (5,5): on l'attendait au milieu de terrain ce dimanche soir, mais Kamara a finalement joué dans l'axe la défense à trois. Il a plutôt bien géré les temps faibles de son équipe et n'a jamais semblé inquiété. Il a notamment réalisé de belles interventions dans les pieds de Delort et Gouiri (47e, 52e). Match cohérent de sa part surtout qu'il n'a pas hésité à apporter le surnombre dans les moments importants de son équipe. C'est lui qui est à l'initiative du second but marseillais.

Caleta-Car (4,5) : le Croate a connu un match particulier ce soir. En première période, il a pas semblé assez solide et a plutôt bien répondu présent dans son duel face à Delort. Mais dans le second acte, il a eu des difficultés au marquage et a souvent eu du retard sur les attaquants marseillais. Match mitigé.

Rongier (4) : titulaire dans le milieu marseillais, Valentin Rongier avait ce rôle désormais habituel de latéral droit polyvalent. Mais il n'a pas vraiment excellé dans ce domaine puisqu'il a souvent laissé Saliba être exposé et Guendouzi couvrir les brèches. Avec le ballon, il a aussi ralenti le jeu de son équipe en jouant souvent vers l'arrière.

Guendouzi (5) : moins omniprésent qu'à l'accoutumé, Matteo Guendouzi a surtout été précieux défensivement dans le couloir droit pour couvrir les espaces entre Rongier et Saliba. On l'a vu plusieurs fois combiner avec Under sur le côté et délivrer de bons ballons au Turc.

Gueye (6) : le Champion d'Afrique 2021 a livré une prestation aboutie dans l'entrejeu marseillais ce soir. Avec un gros volume de jeu et sa capacité à se projeter rapidement vers l'avant, il a été très utile. C'est le Marseillais ayant gagné le plus de duels également. Très utile notamment quand son équipe a nettement baissé en intensité.

Gerson (6,5) : voir ci-dessous

Payet (4,5) : de retour dans le onze titulaire de l'OM, Dimitri Payet s'est montré actif sur le front de l'attaque dans son rôle d'attaquant légèrement à gauche. Mais s'il a beaucoup tenté, il a fait preuve de trop d'imprécisions dans les derniers gestes (38e, 41e). On ne l'a pas du tout vu en seconde période, il a touché très peu de ballons. Remplacé par Bakambu à la 89eme. Sur son premier ballon, l'ancien de Sochaux trouvait la faille et scellait la victoire des siens.

Milik (5,5) : l'attaquant polonais a encore une fois trouvé le chemin des filets ce soir. S'il a été plutôt discret en première période, il l'a soldé par ce penalty bien transformé que lui a laissé Payet. Il a été très discret au retour des vestiaires, mais a aidé les siens défensivement avec un bon pressing. Remplacé par Kolasinac à la 76eme. L'ancien de Schalke a permis de verrouiller le côté gauche.

Under (5,5) : comme très souvent depuis le début de saison, l'international Turc est le dynamiteur de l'attaque marseillaise. C'est lui qui propose, provoque et délivre des bons ballons à ses coéquipiers. Il obtient le penalty que transforme Milik (45e) après un très bon travail de sa part dans la surface. Il a un peu disparu par la suite avec quelques imprécisions dans le dernier geste. Remplacé par Harit à la 76e. Le Marocain a fait du bien techniquement.

Nice