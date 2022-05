Feyenoord : le fils de Robin van Persie passe professionnel

Le Feyenoord Rotterdam a officialisé lundi le premier contrat professionnel de Shaqueel van Persie, le fils de Robin. Le jeune attaquant hollandais de 15 ans s’est engagé jusqu’en juin 2025 avec le club de Rotterdam. Son père occupe également un poste au sein du club néerlandais, puisqu’il est depuis l’été dernier entraîneur des jeunes.

La suite après cette publicité

« C’est un jour très spécial pour moi. Feyenoord est comme une deuxième maison. Les supporters, le stade, tout est magnifique ici. Mon rêve est de jouer à De Kuip et d’y réussir », a déclaré le jeune joueur lors de la signature de son contrat. Shaqueel van Persie, passé par Manchester City et Fenerbahçe, est désormais le capitaine de l’équipe U16 de Feyenoord.

Writing his own chapter in 🔴⚪⚫



✍️ Congrats on your first contract, Shaqueel van Persie!#VarkenoordView