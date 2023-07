DNCG : l’OL a décidé de faire appel après les sanctions

Il y a une semaine maintenant, l’OL venait d’apprendre la nouvelle. Le club rhodanien n’avait pas réussi à convaincre la DNCG lors de son passage. Le gendarme financier du football français décidait alors de sanctionner Lyon en encadrant sa masse salariale et ses futurs transferts. Une décision qui pénalise le club sur le mercato et que le club devait contester en appel.

La suite après cette publicité

Eh bien après quelques jours de doute, l’OL vient d’officialiser la nouvelle : le club va bien faire appel pour contester les décisions de la DNCG. Le club a attendu le dernier jour (un délai de 7 jours est donné pour faire appel) pour consolider son dossier. Santiago Cucci l’a annoncé ce mercredi. «On avait de très bons arguments. La vente d’OL Reign, la vente des certains joueurs. On va apporter plus de précisions, on est humble. On va faire appel et apporter plus d’éléments. On arrivera avec un dossier sérieux.»

À lire

L’OL repousse les avances de Chelsea pour Rayan Cherki