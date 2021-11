FC Nantes : Antoine Kombouaré veut «taper le PSG»

Après plusieurs jours d'absence et la trêve internationale, la Ligue 1 va faire son retour ce week-end à l'occasion de la 14e journée. Samedi après-midi, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va recevoir le FC Nantes, et on peut dire que le dernier déplacement à la Porte d'Auteuil reste un bon souvenir pour les Canaris, qui avaient réalisé un exploit la saison passée en s'imposant après avoir été menés (2-1). Pour Antoine Kombouaré, il n'y a aucun cadeau à faire ce samedi face à une équipe qu'il connaît bien.

«Maintenant, je ne me pose plus ce genre de question parce que je m'y suis habitué. Je sais faire la part des choses, il y a une coupure là pendant ce moment-là. Je porte les couleurs du FC Nantes et je n'ai qu'une envie, c'est de taper le PSG. Il y a zéro cadeau, vraiment. Et une fois que c'est fini, on passe à autre chose», a déclaré l'entraîneur nantais, qui a porté les couleurs du PSG de 1990 à 1995 avant de s'asseoir sur le banc du club de la capitale en tant que coach principal (2009-2011).

