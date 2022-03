PSG : Antoine Kombouaré va vendre son but face au Real Madrid en NFT

Selon Le Parisien, l’ancien joueur du PSG Antoine Kombouaré va vendre aux enchères des NFT de son célèbre but de la tête face au Real Madrid en Coupe de l’UEFA, en mars 1993. L’actuel coach du FC Nantes va vendre des « jetons non fongibles », des titres de propriété certifiés et liés à un bien numérique qui émergent en ce moment sur internet. Le but de Kombouaré a été reconstitué en 3D avec un petit film d’une douzaine de secondes commenté par l’ancien Parisien lui-même. Ce vendredi, 28 ans exactement après le but, 1993 copies de ce film, en référence à l’année du match face au Real Madrid, vont être vendues à 125 euros. Il y aura également onze lots « de luxe » avec une sculpture en 3D du technicien nantais.

C’est Luc Dayan, ancien président de Lens et de Lille et ami de l’ancien défenseur de 58 ans, qui est à l’origine de cette idée qui est née durant une partie de golf. « Ce jour-là, j’ai eu un déclic. La veille, j’avais entendu parler d’une technique de numérisation en 3D. Je me suis dit qu’il y avait moyen de faire quelque chose. Antoine m’a immédiatement donné son accord. Il faut savoir qu’aux USA, les moments de sports en NFT, notamment sur les matchs de NBA, donnent lieu à d’immenses spéculations. C’est un investissement d’avenir », a expliqué Dayan qui compte renouveler l’expérience avec d’autres moments mythiques du sport français.