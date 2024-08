OM : visite médicale en cours pour Elye Wahi

Ce lundi a été une journée intense pour Elye Wahi. Après des discussions intenses, l’OM et le RC Lens se sont mis d’accord sur les modalités d’une indemnité de l’ordre de 26 M€ + 5 M€ de bonus assorti de 15 % de plus-value sur un possible transfert. L’ancien attaquant de Montpellier s’est rendu sur Marseille hier soir et a été acclamé par de nombreux supporters venus à sa rencontre à l’aéroport de Marignane.

Ce matin, place aux choses sérieuses avec la traditionnelle visite médicale qui est en cours selon nos informations. Si celle-ci se déroule sans encombre, l’attaquant français paraphera un contrat de 5 ans et sera lié au club phocéen jusqu’en juin 2029.