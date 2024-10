La nouvelle promotion de DAZN à ne pas rater

Vous en avez bavé devant les matches de l’équipe de France ? Rassurez-vous, c’est fini, et vous allez de nouveau pouvoir vous régaler devant les matches de votre club préféré ! La huitième journée de Ligue 1 McDonald’s s’annonce palpitante, avec de grosses affiches à retrouver sur DAZN. Cela commence dès vendredi soir avec un choc de haut de tableau entre l’AS Monaco et le LOSC, soit le 1er contre le 5e, et surtout deux représentants en Ligue des Champions.

Cela continue le samedi avec le retour du Paris Saint-Germain, qui accueille l’épouvantail Strasbourg, la jeune équipe qui monte. Le PSG veut absolument récupérer les points perdus en route à Nice lors de la journée précédente. Vous pourrez également retrouver l’Olympique Lyonnais le dimanche à 15h, en déplacement au Havre, pour confirmer le regain entrevu avant la trêve internationale, avant de finir sur le match de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen se déplace à Montpellier, et doit oublier des derniers résultats décevants pour repartir de l’avant.

Toute la L1 pour 19,99€ par mois !

Et pour ne rien gâcher, DAZN en profite pour vous proposer une nouvelle promotion alléchante. Si vous souscrivez à l’offre DAZN Unlimited, qui vous garantit 100% de la Ligue 1, vous ne paierez que 19,99 € par mois (pour un engagement d’un an), au lieu de 29,99€ ! Soit 120 euros d’économisé ! Une autre promotion est également proposée sur le service Unlimited+, qui vous permet de streamer sur deux écrans simultanément, et donc de partager votre abonnement avec votre famille ou un ami. DAZN Unlimited+ passe exceptionnellement à 29,99€ par mois (pour un engagement d’un an) au lieu de 49,99€ ! Ces deux offres sont valables jusqu’au dimanche 27 octobre, date du Classique entre l’OM et le PSG.

DAZN sort donc le grand jeu pour séduire un maximum de fidèles du championnat français. On rappelle également que vous avez aussi la possibilité de diminuer le prix de l’abonnement et de vous offrir 1 match de Ligue 1 McDonald’s pour seulement 14,99 € par mois avec engagement, ou 19,99 € par mois sans engagement. C’est l’avantage du pack Super Sports. Et n’oubliez pas que vous bénéficiez pour chacune de ces offres de tout le catalogue DAZN, avec la Betclic ELITE pour retrouver l’intégralité du championnat de basket français en exclusivité, l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler League, des combats de boxe et de MMA avec la PFL et Bellator et de kick-boxing avec Glory.

