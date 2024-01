Bayern : le bel hommage de Thomas Tuchel à Franz Beckenbauer

Présent en conférence de presse avant d’affronter Hoffenheim pour le compte de la 17e journée de Bundesliga, Thomas Tuchel, l’entraîneur des Bavarois, est revenu sur la disparition de Franz Beckenbauer, légende du football allemand. L’ancien coach du PSG a notamment reconnu que cette rencontre, disputée ce vendredi, sera placée sous le signe de l’émotion. «Nos sentiments sont partagés. D’un côté, nous sommes concentrés sur nos performances en ce début d’année footballistique. Et de l’autre, il y a la disparition de Franz Beckenbauer et ce que cela peut représenter car c’était une personnalité incroyable, un joueur incroyable. Je suis trop jeune (50 ans) pour avoir de grands souvenirs de lui en tant que joueur à la télévision ou en direct, mais c’est difficile de saisir ce que représente cette disparition et de mettre des mots pour en parler».

Et d’ajouter : «l’émotion sera donc au rendez-vous demain (vendredi) et la semaine prochaine. Les joueurs qui sont plus jeunes que moi et qui n’ont pas eu de relation avec lui s’en rendront compte la semaine prochaine, lors des funérailles. Mais comme je l’ai dit, nous avons un mélange de plusieurs sentiments, car nous sommes également concentrés pour réaliser le meilleur début possible de l’année civile avec une victoire, surtout un jour où nous pensons à Franz Beckenbauer». Pour lui rendre le meilleur hommage, le Bayern Munich tentera de l’emporter et ainsi revenir à une petite longueur du Bayer Leverkusen, leader du championnat.