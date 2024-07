Euro 2024 : l’Espagne a mis toute l’Europe à ses pieds

Il y a bien longtemps que le vainqueur d’une compétition internationale ne faisait pas autant l’unanimité. Il faut dire que l’Espagne a fait très fort en terres allemandes. D’abord, avec un parcours parfait, remportant ses 7 rencontres, sans avoir besoin d’aller jusqu’aux tirs au but. Les troupes de Luis de la Fuente ont eu en plus un parcours assez difficile, tombant sur la Croatie et l’Italie, championne en titre, en poules.

La suite après cette publicité

S’ils ont pu respirer un peu en huitièmes en affrontant la Géorgie (4-1), Rodri, Nico Williams et Lamine Yamal ont ensuite dû enchaîner avec le pays hôte, l’Allemagne, en quarts (2-1), puis le grand favori, la France, en demies (2-1). Deux rencontres pendant lesquelles ils ont été bien supérieurs dans le jeu malgré quelques frayeurs. Puis, l’autre gros favori, l’Angleterre, en finale (2-1).

À lire

L’Angleterre désigne le coupable de l’échec, la stratégie d’Hansi Flick pour révolutionner le Barça

Un champion incontestable et incontesté

Le tout, avec un jeu proposé plutôt tourné vers l’attaque. Une équipe bien huilée qui a offert des séquences spectaculaires, et les apparitions rafraîchissantes de joueurs comme Lamine Yamal et Nico Williams, le tout en plein milieu d’un Euro assez morose en termes de jeu et pendant lequel les grandes sélections ont déçu. Partout en Europe, on encense la Roja. « Si le football rentre à la maison (en référence au fameux it’s coming home anglais, NDLR), c’est seulement parce que cette finale appartenait à l’Espagne. Un quatrième titre record de champion d’Europe a été sa récompense pour une splendide performance à Berlin », peut-on lire dans le Guardian. « Le couronnement juste pour le roi du football européen », y va de son côté A Bola au Portugal.

La suite après cette publicité

« Bravo l’Espagne, c’est mérité », indique de son côté le Croate Ivan Perisic sur ses réseaux sociaux, tout comme Toni Kroos : « bravo l’Espagne ». Sur les réseaux sociaux, les supporters des autres nations ont également salué le sacre espagnol, la Roja étant présentée par beaucoup comme un modèle à suivre pour tous les pays de football. Rendez-vous en 2026 pour une Coupe du Monde où la Roja fera forcément office de grandissime favori…