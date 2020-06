PSG : Pablo Sarabia revient sur le chambrage sur Erling Braut Haaland

Après leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions le 11 mars aux dépens du Borussia Dortmund, les joueurs du Paris Saint-Germain ne se sont pas gênés. Ils ont chambré l'attaquant adverse Erling Braut Haaland en réalisant sa célébration en mode zen. Un événement sur lequel est revenu Pablo Sarabia lors d'un entretien accordé à la radio espagnole Onda Cero.

« On était sous pression parce qu’on a perdu le match aller. Il y a eu plusieurs joueurs qui se sont moqués. Quand on est rentré en France, on a pris la meilleure revanche possible. Et au final, ça s’est passé comme ça », a-t-il dit. Les propos du club de la Ruhr et ses joueurs avaient été très mal pris par les joueurs parisiens comme l'a rapporté Marquinhos avant Pablo Sarabia. Désormais, le PSG attend les directives de l'UEFA pour la suite de la compétition qui devrait se tenir en août.