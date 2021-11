La Juventus a un oeil sur la Ligue 1 pour son mercato

Le mercato hivernal se rapproche et les clubs commencent à cibler leurs besoins. Pour la Juventus, ces derniers se situent au milieu de terrain. En effet, Aaron Ramsey et Adrien Rabiot pourraient faire leurs valises et les Turinois regardent du côté de la Ligue 1 pour les remplacer. Le plan A de la Vieille Dame serait Aurélien Tchouaméni (21 ans), d'après Calcio Mercato.

Mais le milieu de l’AS Monaco, sous contrat jusqu’en 2024, a de nombreux prétendants et une arrivée en Italie ne pourra se faire que dans le cadre d’un prêt où si les Monégasques se montrent moins gourmands. En plan de secours, la Juve serait intéressée par Boubacar Kamara (21 ans). En fin de contrat en juin 2022 avec l’OM, qui tente de le prolonger, le minot de Marseille a tout de la bonne affaire. L’AC Milan est également sur le coup afin de le recruter libre à la fin de son contrat, ce qui pourrait pousser les Bianconeri à passer à l’action dès le mois de janvier.