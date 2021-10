Real Madrid : l'incroyable proposition refusée par Mariano Diaz

Mariano Diaz ronge son frein au Real Madrid. Invité à quitter la Casa Blanca l'été dernier, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais figure toujours dans l'effectif madrilène. Et pourtant, le principal protagoniste possédait une proposition difficile à refuser en provenance du Rayo Vallecano. Une offre de prêt avec une place de titulaire quasiment assurée, et surtout d'alléchants bonus à la clé.

Selon les informations de AS, les dirigeants du Rayo étaient prêts à lui octroyer un bonus d'un million d'euros en plus de prendre en charge son salaire madrilène, et d'y ajouter un autre bonus de 500 000 euros si Mariano disputait un certain nombre de matchs. Malgré ces conditions plus qu'avantageuses, l'attaquant a décidé de rester au Real Madrid et n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu en Liga et en Ligue des champions. Mariano Diaz va-t-il profiter du mercato d'hiver pour s'envoler vers d'autres cieux ?