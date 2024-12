Real Madrid-Séville : les compositions officielles

C’est le choc de la journée. Le Real Madrid reçoit le Séville FC ce dimanche à 16h15 à l’occasion de la 18e journée de la Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement troisièmes du championnat avec quatre points de retard sur l’Atlético de Madrid, qui a gagné le FC Barcelone sur le fil hier (1-2), les hommes de Carlo Ancelotti sont dans l’obligation de gagner pour prendre la deuxième place et bien finir avant les fêtes. De son côté, Séville, 12e, reste sur deux victoires sur ses cinq derniers matches.

Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Rodrygo, Kylian Mbappé et Brahim Diaz. Eduardo Camavinga est titularisé au poste de latéral gauche aux côtés de Rüdiger, Tchouaméni et Lucas Vazquez. Dani Ceballos animera l’entrejeu avec Federico Valverde et Jude Bellingham. A noter que Jesus Navas, sur le banc au coup d’envoi, raccrochera les crampons après ce match.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga - Valverde, Ceballos, Bellingham - Brahim, Mbappé, Rodrygo.

Séville : Álvaro - Carmona, Badé, Gudelj, Kike Salas - Agoumé, Juanlu, Sambi - Lukebakio, Idumbo, Isaac.