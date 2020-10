Marcello Lippi annonce sa retraite d'entraîneur

Entraîneur italien de renommée mondiale, Marcello Lippi est aujourd’hui sans club, et ce depuis la fin de son aventure avec la sélection chinoise le 14 novembre dernier. Mascotte du football italien passé sur les bancs de la Juventus, de l’Inter, et bien évidemment de la Squadra Azzura, le technicien de 72 ans n’avait jusqu’à son départ de la sélection italienne en juin 2010, jamais entrainé ailleurs qu’en Italie. Un exil en Chine qui aura donc duré pas moins de sept ans et qui a pris fin après voir vu ce dernier déposer sa démission.

Libre de s’engager avec qui bon lui semble, Lippi n’a semblerait-il pas l’intention de s’éterniser sur des bancs toute sa vie. Dans un entretien accordé à RadioSportiva, ce dernier a déclaré en avoir terminé avec ce travail. «J'en ai définitivement fini avec mon travail de coach. C'est vrai, ça suffit. Je pourrais peut-être être utile dans d'autres rôles, voyons voir. Mais jusqu'au printemps, rien.» L’ancien sélectionneur champion du monde en 2006 n’entraînera donc plus mais n’exclut cependant pas un retour dans le monde du football, cette fois-ci en tant que dirigeant.