AC Milan - Juventus : les compositions officielles

Disposant de sept points d'avance sur son dauphin, la Lazio, alors qu'on aborde la 31e journée de championnat, la Juventus se déplace ce soir sur la pelouse de l'AC Milan. Organisés en 4-2-3-1, les Rossoneri peuvent compter sur leur dernier rempart Gianluigi Donnarumma. Devant lui, Andrea Conti, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli et Théo Hernandez prennent place. Franck Kessié et Ismaël Bennacer composent le double pivot. Enfin, Zlatan Ibrahimovic est soutenu en attaque par Alexis Saelemaekers, Lucas Paqueta et Ante Rebic.

De son côté, la Juventus mise sur un 4-3-3 avec Wojciech Szczesny dans les cages. Le Polonais peut compter sur Juan Cuadrado, Daniele Rugani, Leonardo Bonucci et Danilo. Aligné en sentinelle, Miralem Pjanic est accompagné par Rodrigo Bentancur et Adrien Rabiot. Les ailes sont occupées par Federico Bernardeschi et Cristiano Ronaldo. Enfin, Gonzalo Higuain est seul en pointe de l'attaque. A noter les absences de Matthijs de Ligt et Paulo Dybala qui sont suspendus.

Les compositions :

AC Milan : Donnarumma - Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Kessié, Bennacer - Saelemaekers, Paqueta, Rebic - Ibrahimovic

Juventus : Szczesny - Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo - Bentancur, Pjanic, Rabiot - Bernardeschi, Higuain, Ronaldo

