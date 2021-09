Hervé Mathoux répond à Pierre Ménes

Dans l'œil du cyclone après la diffusion du documentaire de Marie Portolano Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, et accusé de propos et de comportements sexistes, Pierre Ménes a fini par quitter le groupe Canal Plus. Une décision qu'il a eu du mal à gérer. Lors d'un entretien accordé à l'AFP, l'ancien trublion du Canal Football Club a accusé Nathalie Ianetta, son ancienne collègue à Canal, et désormais directrice des sports de Radio France de l'avoir enfoncé dans une tribune au journal Le Monde. Il s'en était également pris à Hervé Mathoux, son acolyte du dimanche soir, qu'il avait accusé de l'avoir lâché durant un moment difficile. *«Mon honneur a été sali. Je suis en dépression. Je ne me voyais pas retravailler avec des gens qui m'ont tourné le dos au pire moment. J'ai trop de fierté, je n'aurais pas pu. Lui (Hervé Mathoux, ndlr), il était là pour faire le beau quand j'étais malade mais quand il a fallu sortir ses co**lles, il n'y avait plus personne. Et le CFC, tel que je l'ai vécu cette année avec le flou autour de la Ligue 1, ne me donnait pas forcément envie de continuer», avait expliqué Ménes.

L'été est passé maintenant, et Hervé Mathoux a sagement attendu avant de donner sa réponse aux propos tenus par son ex-collègue. Sur France Info ce jeudi, il n'a pas souhaité enfoncer Ménes mais regrette un certain manque de hauteur sur sa propre situation. «Tout le monde est capable de faire la différence entre soutenir quelqu’un frappé par la maladie, et soutenir quelqu’un mis en cause dans des comportements. Je comprends que Pierre soit déboussolé par ce qui lui arrive. Il a pris la foudre et on sait que dans notre monde médiatique, ça part très fort. Se répandre sur les réseaux sociaux, dans les médias… C’est pour ça que je ne lui en veux pas. Mais j'espère qu'il va se remettre en cause plutôt qu’accuser tout le monde à tort et à travers.» Le présentateur du CFC dément également le fait qu'il ne voulait plus travailler avec l'ancien journaliste de L'Equipe. «Ce n’était pas la question. À partir du moment où la chaîne l'a suspendu, on attendait de voir sur ce qui se passait.»